Польща на 3 місяці закриє небо на кордоні з Україною та Білоруссю: у чому причина

Обмеження у вигляді зони EP R130 діятимуть до 9 червня 2026 року.

Кого торкнуться зміни

Зона охоплює повітряний простір від рівня землі до висоти близько 3 кілометрів. Це означає, що:

пасажирські літаки, що виконують рейси на великій висоті, продовжуватимуть польоти без змін.

мала авіація та дрони потрапляють під жорсткий регламент.

Нічний режим (від заходу до світанку) - діє повна заборона на польоти. Виняток становлять лише повітряні судна та окремі узгоджені рейси спецслужб.

Денний режим (від світанку до заходу сонця) - польоти дозволені тільки за умови:

подання плану польоту.

наявності працюючого транспондера.

підтримки постійного радіозв'язку з органами авіаційного контролю.

Фото: у Польщі запровадять обмеження на польоти біля кордону з Україною та Білоруссю (facebook.com/PANSA.ANSP)

Пріоритет - безпека держави

У польському агентстві наголошують, що обмеження запроваджено для забезпечення безпеки держави. Зокрема, дозволені польоти за сигналами ALPHA SCRAMBLE (терміновий підйом винищувачів у повітря за тривогою) і MEDEVAC (місії медичної евакуації).

Цивільним безпілотникам суворо заборонено наближатися до зон ідентифікації ППО (ADIZ) України і Білорусії. Ігнорування правил розцінюватимуть як порушення авіаційного законодавства Польщі.