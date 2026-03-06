UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Польща на 3 місяці закриє небо на кордоні з Україною та Білоруссю: у чому причина

17:38 06.03.2026 Пт
2 хв
Обмеження діятимуть не для всіх літаків
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: Польща запроваджує обмеження на польоти біля кордону з Україною та Білоруссю (facebook.com/LOT)

Польща з 10 березня запроваджує обмеження на повітряний рух у східних регіонах країни, що межують з Україною та Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське агентство повітряного судноплавства у Facebook.

Читайте також: Польщу сколихнуло падіння "дрона-шпигуна" на військову частину

Обмеження у вигляді зони EP R130 діятимуть до 9 червня 2026 року.

Кого торкнуться зміни

Зона охоплює повітряний простір від рівня землі до висоти близько 3 кілометрів. Це означає, що:

  • пасажирські літаки, що виконують рейси на великій висоті, продовжуватимуть польоти без змін.
  • мала авіація та дрони потрапляють під жорсткий регламент.

Нічний режим (від заходу до світанку) - діє повна заборона на польоти. Виняток становлять лише повітряні судна та окремі узгоджені рейси спецслужб.

Денний режим (від світанку до заходу сонця) - польоти дозволені тільки за умови:

  • подання плану польоту.
  • наявності працюючого транспондера.
  • підтримки постійного радіозв'язку з органами авіаційного контролю.

Фото: у Польщі запровадять обмеження на польоти біля кордону з Україною та Білоруссю (facebook.com/PANSA.ANSP)

Пріоритет - безпека держави

У польському агентстві наголошують, що обмеження запроваджено для забезпечення безпеки держави. Зокрема, дозволені польоти за сигналами ALPHA SCRAMBLE (терміновий підйом винищувачів у повітря за тривогою) і MEDEVAC (місії медичної евакуації).

Цивільним безпілотникам суворо заборонено наближатися до зон ідентифікації ППО (ADIZ) України і Білорусії. Ігнорування правил розцінюватимуть як порушення авіаційного законодавства Польщі.

Інцидент із дроном у Польщі

Нагадаємо, у лютому в польському місті Лєзніца Вєлька на територію військової частини, де дислокується 1-й повітряний кавалерійський батальйон, упав безпілотник.

Невеликий комерційний дрон зачепився за дерево, не спричинивши постраждалих або руйнувань інфраструктури. Військова жандармерія Польщі ідентифікувала та затримала оператора безпілотника - ним виявився 22-річний громадянин Польщі.

