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Польща відновлює залізничне сполучення з усіма країнами, крім Білорусі

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Середа 29 вересня 2021 12:41
Польща відновлює залізничне сполучення з усіма країнами, крім Білорусі Фото: Польща зберегла заборону на залізничне сполучення з Білоруссю (facebook.com PKP Intercity)
Автор: Инна Собора

Польща зняла деякі карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Зокрема, країна відновлює залізничне сполучення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду.

Заборону на залізничне сполучення залишили тільки з однією країною - Білоруссю.

"До 31 Жовтня 2021 року призупинено рух пасажирів на залізничному транспорті з перетином кордону між Республікою Польща і Республікою Білорусь", - йдеться в документі.

Чи відновлять сполучення з Україною?

"Укрзалізниця" поки не підтверджує, що Польща відновлює сполучення з Україною з 1 жовтня.

"Нічого нового поки що, 30 вересня чергова нарада з польською стороною", - повідомив РБК-Україна керівник з комунікацій УЗ Олександр Шевченко.

Раніше прем'єр-міністр Польщі заявив, що його країна разом з Литвою готуються до довготривалої суперечки з Білоруссю через кордони.

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