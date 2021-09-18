Польща та Литва готуються до довготривалої суперечки з Білоруссю через кордони, - Моравецький

Польща та Литва очікують від Білорусі подальших спроб дестабілізації. Також країни готуються до довготривалої суперечки зі своїм сусідом через кордони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо" .

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький переконаний, що Білорусь намагається викликати міграційну кризу, що супроводжується вторгненням дезінформації, фейковими новинами, різними видами пропаганди та кібератаками.

"Це акти агресії, які нас ще більше об'єднують. Кожен гнівне бурмотіння з боку Кремля чи Мінська повинно викликати консолідацію з нашого боку",- сказав він.

За словами польського прем'єр-міністра, Росія усвідомлює, що "чим більше Польща та Литва співпрацюють, тим складніше нам нав’язати свою волю".

"Ми очікуємо подальших спроб дестабілізації - на жаль, ми вважаємо, що через сприйняття політичної та геополітичної ситуації навколо нас, на нашому польсько-білоруському, литовсько-білоруському кордоні загрози можуть зрости", - додав Моравєцкий.

Він також зазначив, що Литва та Польща готуються "до сценарію довготривалої суперечки навколо наших (з Білоруссю, - ред.) кордонів".

"Ми зміцнимо ці кордони шляхом нашої співпраці, а також посилимо фізичний захист від нелегальної імміграції, з якої режим Лукашенки зробив зброю", - додав він.