Польша возобновляет железнодорожное сообщение со всеми странами, кроме Беларуси

Польша сняла некоторые карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В частности, страна возобновляет железнодорожное сообщение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства .

Запрет на ж/д сообщение оставили только с одной страной - Беларусью.

"До 31 октября 2021 года приостановлено движение пассажиров на железнодорожном транспорте с пересечением границы между Республикой Польша и Республикой Беларусь", - говорится в документе.

Возобновят ли сообщение с Украиной?

"Укрзализныця" пока не подтверждает, что Польша восстанавливает сообщение с Украиной с 1 октября.

"Ничего нового пока 30 сентября очередное совещание с польской стороной", - сообщил РБК-Украина руководитель по коммуникациям УЗ Александр Шевченко.