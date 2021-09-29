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Польша возобновляет железнодорожное сообщение со всеми странами, кроме Беларуси

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Среда 29 сентября 2021 12:41
Польша возобновляет железнодорожное сообщение со всеми странами, кроме Беларуси Фото: Польша сохранила запрет на железнодорожное сообщение с Беларусью (facebook.com PKP Intercity)
Автор: Инна Собора

Польша сняла некоторые карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В частности, страна возобновляет железнодорожное сообщение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства.

Запрет на ж/д сообщение оставили только с одной страной - Беларусью.

"До 31 октября 2021 года приостановлено движение пассажиров на железнодорожном транспорте с пересечением границы между Республикой Польша и Республикой Беларусь", - говорится в документе.

Возобновят ли сообщение с Украиной?

"Укрзализныця" пока не подтверждает, что Польша восстанавливает сообщение с Украиной с 1 октября.

"Ничего нового пока 30 сентября очередное совещание с польской стороной", - сообщил РБК-Украина руководитель по коммуникациям УЗ Александр Шевченко.

Ранее премьер-министр Польши заявил, что его страна вместе с Литвой готовятся к долговременному спору с Беларусью из-за границ.

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