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Польща про "збереження обличчя" Путіна: віддайте свій Бранденбург чи Піренеї

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Київ, П'ятниця 10 червня 2022 14:38
Польща про "збереження обличчя" Путіна: віддайте свій Бранденбург чи Піренеї Фото: посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія свідомо і цілеспрямовано створила таку ситуацію, коли союзники будуть чинити тиск з метою піти на поступки керівнику Кремля Володимиру Путіну.

Про це заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Адже що для них Донецька чи Луганська області? Озвучувалися думки, що потрібно рятувати чиєсь обличчя. Так нехай віддають свій Бранденбург або Піренеї", - сказав він.

За його словами, Варшава робить все можливе, щоб країни-союзниці "не зійшли з дистанції" і продовжували підтримувати Україну у війні з Росією.

"Потрібно розуміти, що ми не в центрі уваги багатьох столиць", - підкреслив дипломат.

Нагадаємо, раніше французький лідер Еммануель Макрон заявив про необхідність "зберегти обличчя Росії". У відповідь президент України Володимир Зеленський підкреслив, що українське суспільство не піде на поступки і не шукатиме вихід для Москви.

У свою чергу, радник глави ОП Михайло Подоляк раніше заявляв, що Україна не бачить можливості завершити війну зі "збереженням обличчя" Росії. Це неможливо після злочинів російських військових у Бучі та Маріуполі.

Раніше заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Україна боротиметься до звільнення всіх територій. А президенту РФ Володимиру Путіну, щоб "зберегти обличчя", досить забратися з території української держави.

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