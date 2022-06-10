Польща про "збереження обличчя" Путіна: віддайте свій Бранденбург чи Піренеї

Росія свідомо і цілеспрямовано створила таку ситуацію, коли союзники будуть чинити тиск з метою піти на поступки керівнику Кремля Володимиру Путіну.

Про це заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" .

"Адже що для них Донецька чи Луганська області? Озвучувалися думки, що потрібно рятувати чиєсь обличчя. Так нехай віддають свій Бранденбург або Піренеї", - сказав він.

За його словами, Варшава робить все можливе, щоб країни-союзниці "не зійшли з дистанції" і продовжували підтримувати Україну у війні з Росією.

"Потрібно розуміти, що ми не в центрі уваги багатьох столиць", - підкреслив дипломат.