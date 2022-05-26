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В Міноборони розповіли Путіну, як зберегти обличчя

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Україна, Четвер 26 травня 2022 18:27
В Міноборони розповіли Путіну, як зберегти обличчя Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Україна боротиметься до звільнення всіх територій. А президенту РФ Володимиру Путіну, щоб зберегти обличчя достатньо забратися з території української держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр під час брифінгу.

"Україна боротиметься до повного звільнення наших територій у міжнародно-визнаних кордонах. А зберегти обличчя Путін може, якщо забереться геть із наших територій", - заявила вона

За інформацією заступника міністра, обстановка на фронті залишається складною. За словами Маляр, бої досягли максимальної інтенсивності.

Нагадаємо, раніше французький лідер Еммануель Макрон заявив про необхідність "зберегти обличчя Росії". У відповідь президент України Володимир Зеленський підкреслив, що українське суспільство не піде на поступки і не буде шукати вихід для Москви.

У свою чергу радник голови ОП Михайло Подоляк раніше заявляв, що Україна не бачить можливості завершити війну зі "збереженням обличчя" Росії. Це неможливо після злочинів російських військових у Бучі та Маріуполі.

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