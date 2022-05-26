В Міноборони розповіли Путіну, як зберегти обличчя

Україна боротиметься до звільнення всіх територій. А президенту РФ Володимиру Путіну, щоб зберегти обличчя достатньо забратися з території української держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр під час брифінгу.

"Україна боротиметься до повного звільнення наших територій у міжнародно-визнаних кордонах. А зберегти обличчя Путін може, якщо забереться геть із наших територій", - заявила вона За інформацією заступника міністра, обстановка на фронті залишається складною. За словами Маляр, бої досягли максимальної інтенсивності.