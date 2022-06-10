ru ua
Пт, 10 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Польша о "сохранении лица" Путина: отдайте свой Бранденбург или Пиренеи

Новина українською →
Киев, Пятница 10 июня 2022 14:38
Польша о "сохранении лица" Путина: отдайте свой Бранденбург или Пиренеи Фото: посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия сознательно и целенаправленно создала такую ​​ситуацию, когда союзники будут оказывать давление с целью пойти на уступки руководителю Кремля Владимиру Путину.

Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Ведь что для них Донецкая или Луганская области? Озвучивались мнения, что нужно спасать чье-то лицо. Так пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи", - сказал он.

По его словам, Варшава делает все возможное, чтобы страны-союзницы "не сошли с дистанции" и продолжали поддерживать Украину в войне с Россией.

"Нужно понимать, что мы не в центре внимания многих столиц", - подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил о необходимости "сохранить лицо России". В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинское общество не пойдет на уступки и не будет искать выход для Москвы.

В свою очередь, советник главы ОП Михаил Подоляк ранее заявлял, что Украина не видит возможности завершить войну с "сохранением лица" России. Это невозможно после преступлений российских военных в Буче и Мариуполе.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Украина будет бороться до освобождения всех территорий. А президенту РФ Владимиру Путину, чтобы "сохранить лицо", достаточно убраться с территории украинского государства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Владимир Путин Война России против Украины
NEWS
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз