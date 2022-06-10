Польша о "сохранении лица" Путина: отдайте свой Бранденбург или Пиренеи
Россия сознательно и целенаправленно создала такую ситуацию, когда союзники будут оказывать давление с целью пойти на уступки руководителю Кремля Владимиру Путину.
Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"Ведь что для них Донецкая или Луганская области? Озвучивались мнения, что нужно спасать чье-то лицо. Так пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи", - сказал он.
По его словам, Варшава делает все возможное, чтобы страны-союзницы "не сошли с дистанции" и продолжали поддерживать Украину в войне с Россией.
"Нужно понимать, что мы не в центре внимания многих столиц", - подчеркнул дипломат.
Напомним, ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил о необходимости "сохранить лицо России". В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинское общество не пойдет на уступки и не будет искать выход для Москвы.
В свою очередь, советник главы ОП Михаил Подоляк ранее заявлял, что Украина не видит возможности завершить войну с "сохранением лица" России. Это невозможно после преступлений российских военных в Буче и Мариуполе.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Украина будет бороться до освобождения всех территорий. А президенту РФ Владимиру Путину, чтобы "сохранить лицо", достаточно убраться с территории украинского государства.