"Не треба Еммануелю робити дипломатичні па". Україна не піде на поступки і не шукатиме вихід для РФ, - Зеленський

Україна не піде на поступки і не буде шукати виходу для Росії. Оскільки керівник Кремля Володимир Путін показав, що йому все одно на поступки, він готовий забрати чужі території.

"Ми не повинні шукати вихід для Росії і Макрон даремно це робить. Я вважаю, що у нього є прекрасний досвід, поки Росія сама не захоче, поки вона не зрозуміє, що їй це потрібно - вона не буде шукати ніякого виходу. Може, Еммануель щось знає більше, але я знаю, що він хотів знайти ті чи інші результати в посередництві між нами і не знайшов і не з нашого боку", - заявив він.

За словами Зеленського, пропонувати деякі речі, пов'язані з поступками українського суверенітету заради того, щоб зберегти обличчя Путіну, це не дуже коректно.

"Ми не готові зберігати що-небудь комусь і втрачати за це наші території. Це несправедливо, це втрачений час. 24 лютого Росія показала, що їй все одно на всі ваші поступки, якщо я вирішив забрати територію, я це зроблю і вони це роблять. Не потрібно зараз Еммануелю робити ті чи інші дипломатичні па. Він став президентом, я його підтримував, але без жодних кроків у бік того чи іншого. Історія цього не прощає, тільки кроки вперед", - заявив президент.