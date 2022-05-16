Подоляк про пропозиції "зберегти обличчя" Росії: як це можливо після Бучі та Маріуполя

Україна не бачить можливості завершити війну зі "збереженням обличчя" Росії. Це неможливо після злочинів російських військових у Бучі та Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка .

"Деякі західні політики хочуть завершення війни (в Україні - ред.) з можливістю для Росії зберегти обличчя, віддавши їй частину територій", - написав у своєму Twitter Подоляк, у відповідь на статтю в журналі Politico, де йдеться про прагнення деяких лідерів Європи почати мирні переговори з Москвою.

Радник глави ОП підкреслив, що після Бучі і Маріуполя завершити війну з "збереженням обличчя" Росії неможливо. Він назвав дивовижною логікою європейських політиків у цьому питанні.

"Але якщо ці політики хочуть віддати Росії частину своїх територій, це справа їхніх виборців", - підсумував Подоляк.