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Глава МЗС Польщі виступив за введення санкції проти РФ

Новини » Політика    30.11.2018 - 14:11
Глава МЗС Польщі виступив за введення санкції проти РФ
Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Чапутович додав, що Україна має підстави вимагати ще більш рішучої реакції з боку західних держав

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович виступив за введення санкції проти Російської Федереції після російської атаки на українські кораблі у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо".

"Україна має підстави вимагати ще більш рішучої реакції з боку західних держав на атаку РФ проти українських кораблів", - сказав Чапутовіч.

Також міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак говорив, що введення воєнного стану в Україні у зв’язку з обстрілом РФ українських кораблів у Керченській протоці показує, що "Росія не змінила свого курсу, пов’язаного з агресією".

Міністр підкреслив, що нині "ми маємо справу із поступовим відновленням російської імперії, з атакою та агресивною політикою".

Раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста вимагав від Росії надати доступ до українських моряків, захоплених в результаті атаки на кораблі в Керченській протоці.

Також Міністерство закордонних справ України направило до Гааги документи захоплення кораблів у Керченській протоці. Українська сторона в цих матеріалах звинувачує Москву в порушенні міжнародного права.

 

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