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Польща подала новий позов до "Газпрому". Вимагає відсотки за 1,5 млрд доларів переплати

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Варшава, Четвер 19 травня 2022 10:50
Польща подала новий позов до "Газпрому". Вимагає відсотки за 1,5 млрд доларів переплати Фото: компанія PGNiG намагається відсудити гроші у "Газпрому" (pgnig pl)
Автор: Олександр Мороз

Польська державна газова компанія PGNiG подала новий позов проти російського "Газпрому". Від російської сторони вимагають відсотки за 1,5 млрд доларів переплати за постачання газу в 2014-2020 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт компанії.

Повідомляється, що 31 березня PGNiG направила "Газпрому" повідомлення про арбітражний розгляд у зв'язку з виплатою відсотків за сумою, переплаченою PGNiG за газ в період з листопада 2014 року по лютий 2020 року.

"PGNiG чекає відповіді "Газпрому" на звернення до арбітражу", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, в липні 2020 року "Газпрому" довелося повернути Польщі 1,5 млрд доларів переплати за газ. Цей розгляд з вимогою переглянути ціну почався в 2015 році. Стокгольмський арбітраж став на бік Польщі і скорегував формулу ціни.

Апеляція російської сторони була визнана формально не прийнятною.

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