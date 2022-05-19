Польща подала новий позов до "Газпрому". Вимагає відсотки за 1,5 млрд доларів переплати

Польська державна газова компанія PGNiG подала новий позов проти російського "Газпрому". Від російської сторони вимагають відсотки за 1,5 млрд доларів переплати за постачання газу в 2014-2020 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт компанії .

Повідомляється, що 31 березня PGNiG направила "Газпрому" повідомлення про арбітражний розгляд у зв'язку з виплатою відсотків за сумою, переплаченою PGNiG за газ в період з листопада 2014 року по лютий 2020 року.

"PGNiG чекає відповіді "Газпрому" на звернення до арбітражу", - йдеться у звіті.