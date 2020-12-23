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"Газпром" програв Польщі ще один суд в Стокгольмі щодо ціни на газ

Стокгольм, Середа 23 грудня 2020 16:59
"Газпром" програв Польщі ще один суд в Стокгольмі щодо ціни на газ
Фото: "Газпром" не зміг добитися перегляду цін у Польщі (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Апеляційний суд в Стокгольмі відмовив російській компанії "Газпром" у скарзі на часткове рішення арбітражу щодо ціни на газ у Польщі. Суд розцінив апеляцію як формально неприйнятну.

Про це пише польський портал money.pl.

Зокрема, суд відхилив скаргу "Газпрому" в частині, в якій він намагався оскаржити юрисдикцію Стокгольмського арбітражу у перегляді ціни в контракті з Польщею. Крім того, в частині оскарження вимог польської компанії PGNiG про зниження контрактної ціни скарга визнана необґрунтованою.

"Газпром" також має відшкодувати судові витрати, рішення остаточне і оскарженню не підлягає. При цьому апеляційний процес щодо скасування остаточного рішення Арбітражного суду від 30 березня 2020 року триває.

Зазначимо, сьогодні була відхилена скарга, яка стосувалася часткового рішення від 29 червня 2018 року. Тоді арбітраж визнав, що PGNiG виконала договірну умову, яка давала право вимагати зниження ціни на газ.

Нагадаємо, в березні 2020 року Польща здобула перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі в суперечці про ціну на газ.

Влітку "Газпром" повернув їй 1,5 млрд доларів переплати за газ.

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Новини України Енергетика ГазпромПольшаСтокгольм

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