"Газпром" повернув Польщі 1,5 млрд доларів переплати за газ

Фото: Газпром (gazprom.ru)

Гроші перераховані Варшаві згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу

Російський "Газпром експорт" повернув польському імпортеру PGNiG 1,5 млрд доларів переплати за газ поставлений по газопроводу "Ямал-Європа". Гроші перераховані Варшаві згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на "Газпром експорт".

У той же час відзначається, що ПАТ "Газпром" і ТОВ "Газпром експорт" продовжують оскарження цього рішення.

"Перерахування коштів не завдасть шкоди для позиції ПАТ" Газпром "і ТОВ" Газпром експорт "в ході оскарження", - заяви в компанії.

Відзначимо, PGNiG ініціювала арбітражний розгляд проти "Газпрому" і "Газпром експорт" в 2015 році з вимогою про перегляд ціни на природний газ, що поставляється до Польщі за контрактом від 25 вересня 1996 року.

Він передбачав поставку близько 10 млрд куб. м газу в рік, мінімальна річна контрактна кількість - 8,7 млрд куб. м в рік. Договір діє до 2022 року.

Нагадаємо, 30 березня Стокгольмський арбітраж прийняв рішення скорегувати формулу ціни за контрактом на поставку газу в Польщу по газопроводу "Ямал-Європа" ретроактивно з 1 листопада 2014 року.

Російський "Газпром" подав апеляцію до шведського суду округу Свеа на рішення Стокгольмського арбітражу.

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Автор: Надія Собенко