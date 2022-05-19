Польша подала новый иск к "Газпрому". Требует проценты за 1,5 млрд долларов переплаты

Польская государственная газовая компания PGNiG подала новый иск против российского "Газпрома". От российской стороны требуют проценты за 1,5 млрд долларов переплаты за поставки газа в 2014-2020 годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет компании .

Сообщается, что 31 марта PGNiG направила "Газпрому" уведомление об арбитражном разбирательстве в связи с выплатой процентов по сумме, переплаченной PGNiG за газ в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года.

"PGNiG ждет ответа "Газпрома" на обращение в арбитраж", - говорится в отчете.