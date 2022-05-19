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Польша подала новый иск к "Газпрому". Требует проценты за 1,5 млрд долларов переплаты

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Варшава, Четверг 19 мая 2022 10:50
Польша подала новый иск к "Газпрому". Требует проценты за 1,5 млрд долларов переплаты Фото: компания PGNiG пытается отсудить деньги у "Газпрома" (pgnig pl)
Автор: Александр Мороз

Польская государственная газовая компания PGNiG подала новый иск против российского "Газпрома". От российской стороны требуют проценты за 1,5 млрд долларов переплаты за поставки газа в 2014-2020 годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет компании.

Сообщается, что 31 марта PGNiG направила "Газпрому" уведомление об арбитражном разбирательстве в связи с выплатой процентов по сумме, переплаченной PGNiG за газ в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года.

"PGNiG ждет ответа "Газпрома" на обращение в арбитраж", - говорится в отчете.

Напомним, в июле 2020 года "Газпрому" пришлось вернуть Польше 1,5 млрд долларов переплаты за газ. Это разбирательство с требованием пересмотреть цену началось в 2015 году. Стокгольмский арбитраж встал на сторону Польши и скорректировал формулу цены.

Апелляция российской стороны была признана формально не приемлемой.

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