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Польща може обмежити доступ у ліси через посуху

Новини » Суспільство     23.04.2020 - 16:05
Польща може обмежити доступ у ліси через посуху
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Польщі спостерігається 2-3 рівень пожежної небезпеки

У Польщі через посуху можуть обмежити доступ у ліси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням RMF 24.

Як повідомляється, влада Польщі може обмежити доступ до лісів через підвищену пожежну небезпеку, якщо найближчим часом погода в країні не стане менш засушливою. Наразі в Польщі спостерігається 2-3 рівень пожежної небезпеки.

Як зазначається, заборона не буде стосуватись усіх лісів, а тільки тих де ситуація буде найгіршою. Оскільки більшість лісових пожеж стали наслідком не випадкового загоряння, а зумисних підпалів трави.

Крім того, з початку року в країні фіксували вже більш як 3000 лісових пожеж різного масштабу.

Нагадаємо, у Польщі палає Бєбжанський національний парк, який є найбільшим в країні. Пожежа охопила близько 6 тис. гектарів болотних лугів та лісів. До гасіння залучені пожежні команди з інших регіонів Польщі. Ситуацію ускладнює те, що Польща зараз переживає найгірші посухи за десятиліття.

Крім того, у Чорнобильській зоні продовжуються дії з гасіння пожеж на території чотирьох лісництв, основні зусилля спрямовані на локалізацію трьох вогнищ загоряння.

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