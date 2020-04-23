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Польша может ограничить доступ в леса из-за засухи

Новости » Общество     23.04.2020 - 16:05
Польша может ограничить доступ в леса из-за засухи
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Польше наблюдается 2-3 уровень пожарной опасности

В Польше из-за засухи могут ограничить доступ в леса. Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке RMF 24.

Как сообщается, власти Польши могут ограничить доступ в леса из-за повышенной пожарной опасности, если в ближайшее время погода в стране не станет менее засушливой. Сейчас в Польше наблюдается 2-3 уровень пожарной опасности.

Как отмечается, запрет не будет касаться всех лесов, а только тех, где ситуация будет наихудшей. Поскольку большинство лесных пожаров стали следствием не случайного возгорания, а умышленных поджогов травы.

Кроме того, с начала года в стране фиксировали уже более 3000 лесных пожаров разного масштаба.

Напомним, в Польше горит Бебжанский национальный парк, который является крупнейшим в стране. Пожар охватил около 6 тыс. гектаров болотистых лугов и лесов. К тушению привлечены пожарные команды из других регионов Польши. Ситуацию осложняет то, что Польша сейчас переживает худшие засухи за десятилетия.

Кроме того, в Чернобыльской зоне продолжаются действия по тушению пожаров на территории четырех лесничеств, основные усилия направлены на локализацию трех очагов возгорания.

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