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У Польщі спалахнули масштабні пожежі в національному парку

Новини » Надзвичайні події     23.04.2020 - 09:55
У Польщі спалахнули масштабні пожежі в національному парку
Ілюстративне фото (twitter.com/azwildcatsfan)

Пожежа охопила близько 6 тис. гектарів болотних лугів та лісів

У Польщі палає Бєбжанський національний парк, який є найбільшим в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24.

Як повідомляється, у Міністерстві охорони довкілля заявили, що пожежу, швидше за все, викликали фермери, які незаконно спалювали траву. Наразі вона охопила близько 6 тис. гектарів болотних лугів та лісів. До гасіння залучені пожежні команди з інших регіонів Польщі, пожежні літаки Державної лісової служби, поліцейські вертольоти, безпілотники та солдати Сил територіальної оборони.

Як зазначається, боротьба з вогнем триває від неділі, але пожежу у деяких місцях вдалося взяти під контроль. Однак скільки ще часу може тривати гасіння - поки невідомо. Ситуацію ускладнює те, що Польща зараз переживає найгірші посухи за десятиліття.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні продовжуються дії з гасіння пожеж на території чотирьох лісництв, основні зусилля спрямовані на локалізацію трьох вогнищ загоряння.

Крім того, вогнеборці локалізували останній осередок пожежі у Житомирській області.

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