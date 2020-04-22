Пожежа у Чорнобильській зоні: триває локалізація 3 вогнищ

Фото: гасіння пожеж (dsns.gov.ua)

Пожежі тривають у чотирьох лісництвах Зони відчуження

У Чорнобильській зоні продовжуються дії з гасіння пожеж на території чотирьох лісництв, основні зусилля спрямовані на локалізацію трьох вогнищ загоряння. Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

зокрема, підрозділами ДСНС виявляється допомогу в гасінні пожеж на території Лубьянского, Паришивского, Дитяткивского і Денисовицкого лісництв.

"Основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 вогнищ (с. Розсоха, с. Крива Гора і с. Рудьки - с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торфовища в комірках пройдених вогнем. Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС і додатково 7 шляхопрокладачив Збройних сил України. Тривають роботи зі створення мінералізованих смуг інженерною технікою", - повідомили в ДСНС.

Як зазначили рятувальники, загрози об'єкта "Укриття", сховища радіаційних відходів та іншим критичним об'єктів Зони відчуження немає.

До гасіння пожеж залучено 1 202 осіб та 288 одиниць техніки, у тому числі 4 вертольоти (з них 3 вертольоти МІ-8) і 2 літаки АН-32П. Протягом доби було здійснено 116 скидів 268 тонн води.

Також продовжується гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків і деревини в лісництвах Житомирської області. Раніше РБК-Україна писало, що рятувальники локалізували останній осередок лісової пожежі в Житомирській області.