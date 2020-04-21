Пожежі в Чорнобилі і Житомирській області тривають: карта

Фото: гасіння пожеж (dsns.gov.ua)

Продовжується гасіння локалізованих осередків

Станом на 21 квітня тривають пожежі в Чорнобильській зоні і Житомирській області. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що на 14:00 пожежі в Житомирській області гасять на території Овруцького лісгоспу, а також в районі сіл Жолудівка і Журба, де займання локалізовано. Також локалізовано пожежу на території Словечанського лісгоспу.

"Тривають роботи з гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків і деревини всередині локалізованих ділянок", - йдеться в повідомленні.

У Чорнобильській зоні гасять пожежі на території Корогодського, Луб'янського, Паришівського, Дитятківського і Денісовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію трьох осередків в районі сіл Розсоха, Крива Гора, Рудьки і Буряківка.

"Загрози об'єкту "Укриття", сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об'єктів Зони відчуження немає", - йдеться в повідомленні.

Фото: карта пожеж у Житомирській області і Чорнобильській зоні (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чорнобильській зоні ліквідовано один з осередків пожежі в районі селища Корогод.