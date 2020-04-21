ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пожежі в Чорнобилі і Житомирській області тривають: карта

Новини » Надзвичайні події     21.04.2020 - 16:48
Пожежі в Чорнобилі і Житомирській області тривають: карта
Фото: гасіння пожеж (dsns.gov.ua)

Продовжується гасіння локалізованих осередків

Станом на 21 квітня тривають пожежі в Чорнобильській зоні і Житомирській області. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що на 14:00 пожежі в Житомирській області гасять на території Овруцького лісгоспу, а також в районі сіл Жолудівка і Журба, де займання локалізовано. Також локалізовано пожежу на території Словечанського лісгоспу.

"Тривають роботи з гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків і деревини всередині локалізованих ділянок", - йдеться в повідомленні.

У Чорнобильській зоні гасять пожежі на території Корогодського, Луб'янського, Паришівського, Дитятківського і Денісовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію трьох осередків в районі сіл Розсоха, Крива Гора, Рудьки і Буряківка.

"Загрози об'єкту "Укриття", сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об'єктів Зони відчуження немає", - йдеться в повідомленні.

Пожежі в Чорнобилі і Житомирській області тривають: карта

Фото: карта пожеж у Житомирській області і Чорнобильській зоні (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чорнобильській зоні ліквідовано один з осередків пожежі в районі селища Корогод.

Опубліковано фото и відео наслідків пожежі у Чорнобильській зоні
Новини України ЖитомирпожежаЧорнобиль
News
On Top