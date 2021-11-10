Білоруські силовики залякують біженців пострілами, - Міноборони Польщі

Міністерство оборони Польщі заявило, що білоруські силовики залякують мігрантів, застосовуючи стрільбу. Відомство оприлюднило відповідний ролик у соцмережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське Міноборони у Twitter.

На кадрах помітно, як група мігрантів, в оточенні силовиків стоїть біля прикордонного контролю на білоруській території. Після чого пролунав вистріл, що спричинив крики серед натовпу мігрантів.

У Міноборони також зазначають, що окрім пострілів, білоруські військові здійснюють насильницькі дії стосовно біженців.

"Білоруські силові служби залякують мігрантів, стріляючи в їх присутності.Ми також зафіксували акти насильства з боку білорусів", - йдеться в повідомленні.