Білоруські силовики залякують біженців пострілами, - Міноборони Польщі
Міністерство оборони Польщі заявило, що білоруські силовики залякують мігрантів, застосовуючи стрільбу. Відомство оприлюднило відповідний ролик у соцмережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське Міноборони у Twitter.
На кадрах помітно, як група мігрантів, в оточенні силовиків стоїть біля прикордонного контролю на білоруській території. Після чого пролунав вистріл, що спричинив крики серед натовпу мігрантів.
У Міноборони також зазначають, що окрім пострілів, білоруські військові здійснюють насильницькі дії стосовно біженців.
"Білоруські силові служби залякують мігрантів, стріляючи в їх присутності.Ми також зафіксували акти насильства з боку білорусів", - йдеться в повідомленні.
Uchwyciliśmy także akty przemocy ze strony Białorusinów pic.twitter.com/vVcKLdAIWi— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 10, 2021
Нагадаємо, у Міноборони Польщі заявили про збільшення чисельності військових на кордоні з Білоруссю. Причиною тому стали численні спроби мігрантів прорватися на польську територію.
Додамо, Польща пригрозила повністю закрити кордон з Білоруссю через мігрантів.