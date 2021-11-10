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Польща про мігрантів з Білорусі: вони прагнуть потрапити в Німеччину через кордон ЄС

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Польща, Середа 10 листопада 2021 19:09
Польща про мігрантів з Білорусі: вони прагнуть потрапити в Німеччину через кордон ЄС Фото: кордон Польщі намагаються прорвати нелегальні мігранти (twitter.com HRDefsEN)
Автор: Дмитро Левицький

Нелегальні мігранти, які отаборилися на польсько-білоруському кордоні, не збираються затримуватися в Польщі. Головна мета цих мігрантів - потрапити в Німеччину через зовнішній кордон ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Прикордонної служби Польщі.

"Білорусь створює та утримують лігво (мігрантів - ред.). Усі люди, які там зібралися, мають одну мету - потрапити до Німеччини, перетинаючи зовнішній кордон ЄС. Вони не шукають захисту в Польщі", - заявили прикордонники.

Польща також опублікувала нове відео, на якому зафіксована ситуація на кордоні з Білоруссю. На відео можна побачити, що до табору мігрантів на білоруському кордоні прибувають автомобілі, схожі на автозаки. Ймовірно, ними підвозять нових нелегалів.

Нагадаємо, раніше у Польщі назвали ситуацію на кордоні з Білоруссю "державним тероризмом" та "помствою Лукашенка".

Крім того, польська сторона заявила, що білоруські силовики залякують мігрантів пострілами.

Додамо, вночі дві групи нелегалів прорвалися на територію Польщі, але їх затримали.

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