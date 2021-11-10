Польша о мигрантах из Беларуси: они стремятся попасть в Германию через границу ЕС
Нелегальные мигранты, которые разбили лагерь на польско-белорусской границе, не собираются задерживаться в Польше. Главная цель этих мигрантов - попасть в Германию через внешнюю границу ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пограничной службы Польши.
"Беларусь создает и удерживают логово (мигрантов - ред.). Все люди, которые там собрались, имеют одну цель - попасть в Германию, пересекая внешнюю границу ЕС. Они не ищут защиты в Польше", - заявили пограничники.
Польша также опубликовала новое видео, на котором зафиксирована ситуация на границе с Беларусью. На видео можно увидеть, что в лагерь мигрантов на белорусской границе прибывают автомобили, похожие на автозаки. Вероятно, ими подвозят новых нелегалов.
Białorusini tworzą i utrzymują koczowisko na wzór Usnarza, tylko wielokrotnie większe. Wszystkie osoby tam zgromadzone mają jeden cel - dostać się do Niemiec przekraczając zewnętrzną granicę UE. Nie szukają ochrony w Polsce. pic.twitter.com/Geq288KZkT— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 10, 2021
Напомним, ранее в Польше назвали ситуацию на границе с Беларусью "государственным терроризмом" и " местью Лукашенко".
Кроме того, польская сторона заявила, что белорусские силовики запугивают мигрантов выстрелами.
Добавим, ночью две группы нелегалов прорвались на территорию Польши, но их задержали.