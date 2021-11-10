ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Польша о мигрантах из Беларуси: они стремятся попасть в Германию через границу ЕС

Новина українською →
Польша, Среда 10 ноября 2021 19:09
Польша о мигрантах из Беларуси: они стремятся попасть в Германию через границу ЕС Фото: границу Польши пытаются прорвать нелегальные мигранты (фото twitter.com HRDefsEN)
Автор: Дмитрий Левицкий

Нелегальные мигранты, которые разбили лагерь на польско-белорусской границе, не собираются задерживаться в Польше. Главная цель этих мигрантов - попасть в Германию через внешнюю границу ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пограничной службы Польши.

"Беларусь создает и удерживают логово (мигрантов - ред.). Все люди, которые там собрались, имеют одну цель - попасть в Германию, пересекая внешнюю границу ЕС. Они не ищут защиты в Польше", - заявили пограничники.

Польша также опубликовала новое видео, на котором зафиксирована ситуация на границе с Беларусью. На видео можно увидеть, что в лагерь мигрантов на белорусской границе прибывают автомобили, похожие на автозаки. Вероятно, ими подвозят новых нелегалов.

Напомним, ранее в Польше назвали ситуацию на границе с Беларусью "государственным терроризмом" и " местью Лукашенко".

Кроме того, польская сторона заявила, что белорусские силовики запугивают мигрантов выстрелами.

Добавим, ночью две группы нелегалов прорвались на территорию Польши, но их задержали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Германия Беларусь Беженцы
NEWS
"Домой себе возьмите". В СНБО ответили Германии на идею разместить мигрантов в Украине
"Домой себе возьмите". В СНБО ответили Германии на идею разместить мигрантов в Украине
DAILY
Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны