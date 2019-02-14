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Польща купила у США ракетно-артилерійські системи HIMARS

Новини » Політика    14.02.2019 - 09:15
Польща купила у США ракетно-артилерійські системи HIMARS
Фото: ракетно-артилерійські системи HIMARS (topwar.ru)

Сума угоди склала 414 млн доларів

Польща уклала з США договір про постачання 20 американських високомобільних ракетно-артилерійських систем HIMARS. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW

Зазначається, що до 2023 року всі компоненти систем HIMARS будуть у Польщі. Сума угоди склала 414 млн доларів. Угода здійснюється відповідно до зусиль Вашингтона щодо забезпечення ключових союзників у Східній Європі сучасними системами озброєнь і не змінить баланс сил в регіоні.

Віце-президент США Майк Пенс, який був присутній на підписанні договору, запевнив, що Вашингтон продовжить надавати військову підтримку Варшаві.

Нагадаємо, посол США у Польщі Жоржет Мосбахер заявила, що США планують активізувати свою діяльність в Центральній Європі. Зокрема, США збільшать кількість американських військовослужбовців у Польщі.

РБК-Україна писало, що Польща підготувала документ під назвою "Пропозицію про постійному американському присутності в Польщі", який був розісланий членам Конгресу США і ряду представників адміністрації президента Дональда Трампа. У травні стало відомо, що у Польщі готові заплатити 2 млрд доларів за створення на польській території постійної військової бази. У свою чергу РФ висловила стурбованість повідомленнями про прохання Польщі, сказавши, що наближення об'єктів НАТО до кордонів Росії підриває стабільність в Європі.

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