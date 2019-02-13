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США збільшать кількість військ у Польщі

Новини » Політика    13.02.2019 - 20:33
США збільшать кількість військ у Польщі
Фото: Жоржет Мосбахер (twitter com JackPosobiec)

Такі дії зумовлені планами США активізувати свою діяльність в Центральній Європі

Посол США у Польщі Жоржет Мосбахер заявила, що США збільшить кількість американських військовослужбовців у Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв’ю Financial Times.

Такі дії зумовлені планами США активізувати свою діяльність в Центральній Європі. Посол не уточнила наскільки значним буде збільшення контингенту.

"Воно буде значним, перевищіть сотні і сотні…Я думаю, що (поляки, - ред.) отримують більшість з того, чого хочуть", - зауважила вона.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що Європі пішло б на користь, якби США розмістили свої ракети з ядерними боєголовками на континенті. Міністр не виключив, що у Польщі в майбутньому будуть розміщені ядерні арсенали НАТО.

РБК-Україна писало, що Польща підготувала документ під назвою "Пропозицію про постійному американському присутності в Польщі", який був розісланий членам Конгресу США і ряду представників адміністрації президента Дональда Трампа. У травні стало відомо, що у Польщі готові заплатити 2 млрд доларів за створення на польській території постійної військової бази. У свою чергу РФ висловила стурбованість повідомленнями про прохання Польщі, сказавши, що наближення об'єктів НАТО до кордонів Росії підриває стабільність в Європі.

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