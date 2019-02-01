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Глава МЗС Польщі допустив розміщення в Європі ракет США з ядерними боєголовками

Новини » Політика    01.02.2019 - 18:57
Глава МЗС Польщі допустив розміщення в Європі ракет США з ядерними боєголовками
Фото: Яцек Чапутович (twitter.com/PolishEmbassyUS)

Чапутович також не виключив розгортання в країні атомних арсеналів НАТО

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що Європі пішло б на користь, якби США розмістили свої ракети з ядерними боєголовками на континенті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"У наших європейських інтересах, щоб на континенті були розміщені американські війська і ракети з ядерними боєголовками", - сказав він.

Міністр не виключив, що у Польщі в майбутньому будуть розміщені ядерні арсенали НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща підготувала документ під назвою "Пропозицію про постійному американському присутності в Польщі", який був розісланий членам Конгресу США і ряду представників адміністрації президента Дональда Трампа. У травні стало відомо, що у Польщі готові заплатити 2 млрд доларів за створення на польській території постійної військової бази. У свою чергу РФ висловила стурбованість повідомленнями про прохання Польщі, сказавши, що наближення об'єктів НАТО до кордонів Росії підриває стабільність в Європі.

Перший візит президента Польщі Анджея Дуди в Білий дім 18 вересня розпочався з переговорів "віч-на-віч" з лідером США Дональдом Трампом. Сторони обговорили безпеку в Центральній Європі і посилення військової присутності США в регіоні. В ході переговорів Польща і США підписали нову угоду про стратегічне партнерство.

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