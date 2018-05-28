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Польща готова заплатити 2 млрд доларів за присутність військової бази США

НовиниПолітика    28.05.2018 - 07:43
Фото: солдати США (Wojtek Radwanski, AFP )
Фото: солдати США (Wojtek Radwanski, AFP )

Польща готова платити за присутність постійної військової бази США

У Польщі готові заплатити 2 мільярди доларів за створення на польській території постійної військової бази Сполучених Штатів Америки (США). Про це повідомляє Politico.

"Це пропозиція змальовує явну і нагальну необхідність постійної військової дивізії США у Польщі, зобов'язання Польщі надати значну підтримку, яка може досягти 1,5-2 мільярдів доларів, шляхом створення спільних військових об'єктів і забезпечення більш гнучкого переміщення сил США", - йдеться в повідомленні.

Відзначається також, що Польща готова "розділити витрати на оборону і зробити рішення більш рентабельним для уряду США".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міністерстві оборони Польщі назвали реальними можливості збільшення військового контингенту Сполучених Штатів Америки (США) на території Республіки Польща.

Крім того, США влітку почне перекидання в Польщу бронетанкової бригади в рамках операції Atlantic Resolve і маневрах Sabre Strike.

У минулому році США і Польща уклали договір про постачання систем Patriot, систем управління вогнем IBCS і радарів.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Польша, военная база  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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