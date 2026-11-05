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Зеленский: мы можем подумать об онлайн-выборах

22:05 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Зеленский: мы можем подумать об онлайн-выборах Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)
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Власти могут рассмотреть проведение выборов в Украине в онлайн-формате. Но во время войны это очень сложно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью ZDF.

Онлайн-выборы в Украине

Зеленский отметил, что в случае проведения выборов есть большая часть граждан Украины, которые не смогут голосовать.

"Вооруженные силы находятся на фронте, они тоже против выборов, поскольку не имеют возможности проголосовать. Разве это справедливо? Миллионы людей находятся в окопах, и технически это невозможно организовать", - говорит президент.

Зеленский отметил, что именно военные должны в первую очередь выбирать главу государства, потому что "они сохранили независимость и продолжают ее сохранять".

По его мнению, все профессии важны, однако в военное время приоритет - у военнослужащих.

"Но во время войны профессия солдата - важнейшая профессия, потому что солдаты рискуют своей жизнью. И проводить выборы, на которых солдаты не смогут проголосовать, - это несправедливо. Это на сто процентов несправедливо", - уверен он.

По словам президента, Украина может рассмотреть возможность проведения онлайн-выборов.

"Это возможно, но тогда парламенту придется искать и находить решение", - говорит президент.

Ранее РБК-Украина писало, что выборы в "Дії" провести невозможно. Есть "подводные камни", которые возникали при голосовании в этом сервисе на "Евровидении". Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Кроме того, Верховная Рада работает над законом о возможности выборов в Украине во время войны. Однако конкретное их проведение в настоящий момент абсолютно невозможно, уверен Стефанчук.

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