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Польща на кордоні з Україною розгортає пункти прийому біженців

Автор: Олександр Мороз

На тлі нападу Росії на Україну польська сторона розгортає пункти прийому біженців. Повідомляється, що буде відкрито вісім таких пунктів у Люблінському та Підкарпатському воєводствах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на gazetaprawna.pl.

За словами заступника голови МВС Польщі Павела Шефернакера, пункти прийому біженців будуть розгорнуті в найближчі години. Він підкреслив, що на першому етапі буде створено вісім таких точок, на яких біженці зможуть отримати їжу, медичну допомогу та інформацію про розміщення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща очікує до мільйона біженців з України у разі масштабного вторгнення Росії.

А Румунія готова прийняти понад 500 тисяч осіб.

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ПольшаБіженціВторгнення Росії до України