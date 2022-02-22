ru ua
Вт, 22 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Румунія готова прийняти понад 500 тисяч біженців з України у разі вторгнення РФ

Новость на русском →
Бухарест, Вівторок 22 лютого 2022 22:12
Румунія готова прийняти понад 500 тисяч біженців з України у разі вторгнення РФ Фото: міністр оборони Румунії Василе Динку (facebook.com/vasilesebastiandincu)
Автор: Сергей Новиков

Міністр оборони Румунії Василе Динку заявив, що його країна готова прийняти понад 500 тисяч біженців з України у разі вторгнення Російської Федерації. У той же час Бухарест не чекає великого напливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на agerpres.ro.

"Є кілька оцінок, тим не менш, ми могли б прийняти понад 500 тисяч біженців, це цифра, яку ми підготували разом з МВС та іншими органами, що координують це питання... Є план, який готують у всіх великих містах, в прикордонній зоні є відведені ділянки", - зазначив Динку.

Він також зазначив, що Румунія при цьому не очікує великого потоку біженців, оскільки в 2014 році, наприклад, більша частина виїхала до Польщі.

"Ми не очікуємо великих потоків у нас, але хто знає", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща очікує до мільйона біженців з України у разі масштабного вторгнення Росії.

А Угорщина у разі потреби готова прийняти десятки тисяч українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія Вторгнення Росії до України
NEWS
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
DAILY
Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі