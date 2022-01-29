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Польща очікує до мільйона біженців з України у разі вторгнення РФ

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Субота 29 січня 2022 16:22
Польща очікує до мільйона біженців з України у разі вторгнення РФ Фото: Польща очікує до мільйона біженців з України у разі вторгнення РФ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У разі вторгнення Росії в Україну і початку повномасштабної війни, Польща очікує на своєму кордоні до мільйона українських біженців. Зараз в країні йде підготовка переходів, медичного обслуговування, проживання та харчування.

Про це заявив заступник глави Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Мацей Вонсік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

"Якщо в Україні дійде до війни, ми повинні враховувати наплив справжніх біженців, які рятуються від смерті", - заявив він.

При цьому Вонсік підкреслив, що Польща повинна бути готова до гіршого сценарію і прийняти навіть мільйон людей.

"Є кілька сценаріїв. Можливо, втіляться більш позитивні або не такі радикальні сценарії, але ми повинні бути готові до чорного сценарію, і вже деякий час МВС вживає заходів, щоб ми були готові до приходу цієї хвилі навіть мільйона людей, які при цьому найрадикальнішому елементі можуть з'явитися на нашому східному кордоні", - сказав він.

Вонсік додав, що згідно з Женевською конвенцією, біженці перебуватимуть під захистом Польщі.

"Там, де насправді є біженці, ми повинні їм допомогти, таке міжнародне право, але це також правила співіснування цивілізованих людей, принципи європейської та християнської культури. Ми не підемо від цього і не будемо від цього захищатися", - заявив він.

Нагадаємо, раніше у Румунії заявили, що готові приймати біженців з України у разі вторгнення Росії.

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