UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Польша на границе с Украиной разворачивает пункты приема беженцев

Автор: Александр Мороз

На фоне нападения России на Украину польская сторона разворачивает пункты приема беженцев. Сообщается, что будет открыто восемь таких пунктов в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на gazetaprawna.pl.

По словам замглавы МВД Польши Павела Шефернакера, пункты приема беженцев будут развернуты в ближайшие часы. Он подчеркнул, что на первом этапе будет создано восемь таких точек, на которых беженцы смогут получить еду, медицинскую помощь и информацию о размещении.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша ожидает до миллиона беженцев из Украины в случае масштабного вторжения России.

А Румыния готова принять более 500 тысяч человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаБеженцыВторжение России в Украину