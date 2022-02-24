Польша на границе с Украиной разворачивает пункты приема беженцев

На фоне нападения России на Украину польская сторона разворачивает пункты приема беженцев. Сообщается, что будет открыто восемь таких пунктов в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на gazetaprawna.pl.
По словам замглавы МВД Польши Павела Шефернакера, пункты приема беженцев будут развернуты в ближайшие часы. Он подчеркнул, что на первом этапе будет создано восемь таких точек, на которых беженцы смогут получить еду, медицинскую помощь и информацию о размещении.
Напомним, ранее сообщалось, что Польша ожидает до миллиона беженцев из Украины в случае масштабного вторжения России.
А Румыния готова принять более 500 тысяч человек.