Война в Украине

В плену не только гражданские. Зеленский рассказал, что произошло в Грабовском в Сумской области

Сумская область, Понедельник 22 декабря 2025 18:58
UA EN RU
В плену не только гражданские. Зеленский рассказал, что произошло в Грабовском в Сумской области Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал попадание в плен в Грабовском 13 украинских военных.

Как передает РБК-Украина, об этом Владимир Зеленский заявил на встрече с дипломатами.

По словам Зеленского, причины, по которым жители Грабовского и военные попали в плен, связаны с географическим расположением села. Грабовское расположено непосредственно возле государственной границы Украины: частично на территории Украины, и частично - на территории России.

Местные жители долгое время поддерживали определенные контакты с соседями с российской стороны и не ожидали, что российские войска могут войти на украинскую территорию и забрать их в плен.

Зеленский отметил, что около 52 человек, среди которых были мужчины призывного возраста, женщины и дети, отказались от эвакуации. При этом представители власти и правоохранители долгое время их уговаривали и речь даже не о месяцах, а о значительно более длительном периоде времени.

Что касается военных, то по словам Зеленского, украинские военные могли уничтожить врага там, могли на расстоянии уничтожить их и артиллерией, и дронами, просто не стали это делать, потому что там гражданские.

"Что касается наших военных, я не знаю еще обстоятельства, я знаю, что 13 наших военных в плену также. <...> Не хотели убить просто гражданских", - заявил президент.

Таким образом, плен большого количества украинцев в Грабовском на Сумщине стал возможным из-за комбинации близости к границе, нежелания местных покидать дом и неожиданности действий захватчиков.

Ситуация на Сумщине

Напомним, что в субботу, 20 декабря, российские оккупанты принудительно вывезли около 50 жителей села Грабовское в Сумской области. Речь идет о людях, которые ранее отказались эвакуироваться на более безопасные территории Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил эту информацию.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на преступление, отметив, что действия России имеют все признаки терроризма.

Владимир Зеленский Война в Украине
