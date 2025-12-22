В плену не только гражданские. Зеленский рассказал, что произошло в Грабовском в Сумской области
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал попадание в плен в Грабовском 13 украинских военных.
Как передает РБК-Украина, об этом Владимир Зеленский заявил на встрече с дипломатами.
По словам Зеленского, причины, по которым жители Грабовского и военные попали в плен, связаны с географическим расположением села. Грабовское расположено непосредственно возле государственной границы Украины: частично на территории Украины, и частично - на территории России.
Местные жители долгое время поддерживали определенные контакты с соседями с российской стороны и не ожидали, что российские войска могут войти на украинскую территорию и забрать их в плен.
Зеленский отметил, что около 52 человек, среди которых были мужчины призывного возраста, женщины и дети, отказались от эвакуации. При этом представители власти и правоохранители долгое время их уговаривали и речь даже не о месяцах, а о значительно более длительном периоде времени.
Что касается военных, то по словам Зеленского, украинские военные могли уничтожить врага там, могли на расстоянии уничтожить их и артиллерией, и дронами, просто не стали это делать, потому что там гражданские.
"Что касается наших военных, я не знаю еще обстоятельства, я знаю, что 13 наших военных в плену также. <...> Не хотели убить просто гражданских", - заявил президент.
Таким образом, плен большого количества украинцев в Грабовском на Сумщине стал возможным из-за комбинации близости к границе, нежелания местных покидать дом и неожиданности действий захватчиков.
Ситуация на Сумщине
Напомним, что в субботу, 20 декабря, российские оккупанты принудительно вывезли около 50 жителей села Грабовское в Сумской области. Речь идет о людях, которые ранее отказались эвакуироваться на более безопасные территории Украины.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил эту информацию.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на преступление, отметив, что действия России имеют все признаки терроризма.