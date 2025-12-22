ua en ru
У полоні не лише цивільні. Зеленський розповів, що сталось у Грабовському на Сумщині

Сумська область, Понеділок 22 грудня 2025 18:58
UA EN RU
У полоні не лише цивільні. Зеленський розповів, що сталось у Грабовському на Сумщині Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент України Володимир Зеленський прокоментував потрапляння в полон в Грабовському 13 українських військових.

Як передає РБК-Україна, про це Володимир Зеленський заявив на зустрічі з дипломатами.

За словами Зеленського, причини, через які мешканці Грабовського і військові потрапили в полон, пов’язані з географічним розташуванням села. Грабовське розташоване безпосередньо біля державного кордону України: частково на території України, і частково - на території Росії.

Місцеві жителі тривалий час підтримували певні контакти з сусідами з російської сторони і не очікували, що російські війська можуть увійти на українську територію та забрати їх у полон.

Зеленський наголосив, що близько 52 людей, серед яких були чоловіки призивного віку, жінки та діти, відмовилися від евакуації. При цьому представники влади і правоохоронці довгий час їх вмовляли і мова навіть не про місяці, а про значно довший період часу.

Що стосується військових, то за словами Зеленського, українські військові могли знищити ворога там, могли на відстані знищити їх і артилерію, і дронами, просто не стали це робити, тому що там цивільні.

"Що стосується наших військових, я не знаю ще обставини, я знаю, що 13 наших військових в полоні також. <...> Не хотіли вбити просто цивільних", - заявив президент.

Таким чином, полон великої кількості українців у Грабовському на Сумщині стало можливим через комбінацію близькості до кордону, небажання місцевих покидати дім та несподіваності дій загарбників.

Ситуація на Сумщині

Нагадаємо, що в суботу, 20 грудня, російські окупанти примусово вивезли близько 50 мешканців села Грабовське в Сумській області. Йдеться про людей, які раніше відмовилися евакуюватися на безпечніші території України.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив цю інформацію.

В свою чергу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відреагував на злочин, наголосивши, що дії Росії мають всі ознаки тероризму.

