Пленный дал важный совет китайцам, которые хотят воевать за Россию

Пленный гражданин Китая предостерег своих соотечественников, которые хотят воевать за Россию. Он заявил, что Украина не такая слабая, как уверяют россияне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пленного во время пресс-конференции с журналистами.

Пленный заявил, что россияне распространяют неправду о собственном могуществе и слабости Украины, поэтому не стоит им верить и идти за них воевать.

"Не стоит этого делать. Все, что мы услышали от россиян - неправда. Оказалось, что Россия не такая сильная, а Украина не такая слабая. Поэтому лучше вообще не участвовать в войнах", - заявил пленный Ванг Гуанцзюн на пресс-конференции в Киеве.

ВСУ взяли в плен китайцев

Напомним, 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России. Бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ захватили пленных в Донецкой области.

В связи с этим Украина вызвала временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан КНР в войне на стороне России.

Позже Зеленский уточнил, что в целом Украине известно о более 150 китайцах, которые участвуют в войне на стороне РФ.

Тем временем СБУ провела допрос п ленных граждан Китая. Стали известны их имена.

Во время допросов пленные рассказали, как и чем они воевали против Украины на стороне России и об отношении к ним в украинском плену.