Что говорят в Китае об Украине: рассказ пленного китайца

В Китае продолжается сильная пропаганда относительно успехов Российской Федерации на фронте в Украине. Это может побудить иностранцев к участию в войне.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал один из пленных во время пресс-конференции с журналистами.

"В Китае пропагандируется дружественное отношение к России. Возможно, это и побуждает людей доверять России и участвовать в этих мероприятиях", - рассказал Чжанг Ренбо.

По его словам, до того, как попасть в Украину, любую информацию, которую он знал о войне - это была информация о победах России.

"Россия захватила то, захватила то - информация подается именно так", - говорит пленный.

Стоит заметить, что перед этим он рассказал о том, что по китайским меркам его семья была состоятельной.

"Проблем у нас не было, денег хватало еще сверху. Я сначала поехал в Россию путешествовать, а потом решил заработать денег. Но не ожидал, что окажусь на войне", рассказал он.

ВСУ захватили в плен граждан Китая

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский показал видео с пленными китайцами, которых захватили в плен бойцы ВСУ в Донецкой области.

Из-за этого Украина вызвала временного поверенного в делах Китая, а Министерство иностранных дел Китая заявило, что "выясняет ситуацию" с Украиной.

Также РБК-Украина, со ссылкой на источники в спецслужбах, писало о том, что СБУ уже допросила пленных китайцев и назвала их имена. Впоследствии появились документы, свидетельствующие о том, что китайские военные массово воюют против Украины со стороны российской армии.