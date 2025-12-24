ua en ru
Пленные из КНДР, воевавшие на стороне России, хотят в Южную Корею, - СМИ

Среда 24 декабря 2025 13:34
UA EN RU
Пленные из КНДР, воевавшие на стороне России, хотят в Южную Корею, - СМИ Фото: пленные из КНДР хотят в Южную Корею (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Двое северокорейских солдат, воевавших на стороне России, написали письмо, в котором выразили желание перейти в Южную Корею вместо КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Чан Се Юль, руководитель группы северокорейских перебежчиков в Южной Корее, сказал, что двое северокорейских пленных в возрасте около 20 лет написали такое письмо в октябре. Письмо было доставлено в Южную Корею в начале этого месяца.

"Мы решили поехать в Южную Корею, думая о тех, кто в Южной Корее, как о наших родителях и братьях", - говорится в письме.

Также в письме пленные выразили свою благодарность тем, кто сказал, что нынешняя ситуация, с которой они сталкиваются, является "не трагедией, а началом новой жизни".

В правительстве Южной Кореи заявили, что уведомили правительство Украины о своей готовности принять северокорейских пленных, если их намерения будут подтверждены.

Солдаты КНДР воюют против Украины

По оценкам разведслужб Южной Кореи и Запада, около 10 тысяч северокорейских солдат могли быть отправлены в Украину в 2024 году для поддержки российских войск.

Южнокорейская разведка также сообщала, что солдатам КНДР часто приказывают накладывать на себя руки, чтобы избежать плена. В случае ранения они совершают самоподрыв с помощью гранат.

В сентябре южнокорейская спецслужба заявила, что в результате боевых действий в Украине погибли около 2000 северокорейских военных, отправленных на помощь России.

Как сообщалось ранее, 11 января этого года стало известно о том, что украинские защитники взяли в плен двух военных Северной Кореи в Курской области. Один из них попал в плен 9 января.

Заметим, что РБК-Украина писало о том, как происходил захват первых северокорейских солдат на Курщине.

Подробнее о том, как украинским военным это удалось и что говорят о войне сами корейцы, - читайте в материале.

