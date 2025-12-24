Пленные из КНДР, воевавшие на стороне России, хотят в Южную Корею, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Чан Се Юль, руководитель группы северокорейских перебежчиков в Южной Корее, сказал, что двое северокорейских пленных в возрасте около 20 лет написали такое письмо в октябре. Письмо было доставлено в Южную Корею в начале этого месяца.

"Мы решили поехать в Южную Корею, думая о тех, кто в Южной Корее, как о наших родителях и братьях", - говорится в письме.

Также в письме пленные выразили свою благодарность тем, кто сказал, что нынешняя ситуация, с которой они сталкиваются, является "не трагедией, а началом новой жизни".

В правительстве Южной Кореи заявили, что уведомили правительство Украины о своей готовности принять северокорейских пленных, если их намерения будут подтверждены.