Полонені з КНДР, що воювали на боці Росії, хочуть у Південну Корею, - ЗМІ
Двоє північнокорейських солдатів, що воювали на боці Росії, написали листа, в якому висловили бажання перейти до Південної Кореї замість КНДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Чан Се Юль, керівник групи північнокорейських перебіжчиків у Південній Кореї, сказав, що двоє північнокорейських полонених у віці близько 20 років написали такого листа в жовтні. Лист був доставлений у Південну Корею на початку цього місяця.
"Ми вирішили поїхати до Південної Кореї, думаючи про тих, хто в Південній Кореї, як про наших батьків і братів", – йдеться в листі.
Також у листі полонені висловили свою вдячність тим, хто сказав, що нинішня ситуація, з якою вони стикаються, є "не трагедією, а початком нового життя".
В уряді Південної Кореї заявили, що повідомили уряд України про свою готовність прийняти північнокорейських полонених, якщо їхні наміри будуть підтверджені.
Солдати КНДР воюють проти України
За оцінками розвідслужб Південної Кореї та Заходу, близько 10 тисяч північнокорейських солдатів могли бути відправлені до України у 2024 році для підтримки російських військ.
Південнокорейська розвідка також повідомляла, що солдатам КНДР часто наказують накладати на себе руки, аби уникнути полону. У разі поранення вони здійснюють самопідрив за допомогою гранат.
У вересні південнокорейська спецслужба заявила, що внаслідок бойових дій в Україні загинули близько 2000 північнокорейських військових, відправлених на допомогу Росії.
Як повідомлялося раніше, 11 січня цього року стало відомо про те, що українські захисники взяли в полон двох військових Північної Кореї в Курській області. Один з них потрапив у полон 9 січня.
