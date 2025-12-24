Полонені з КНДР, що воювали на боці Росії, хочуть у Південну Корею, - ЗМІ

Двоє північнокорейських солдатів, що воювали на боці Росії, написали листа, в якому висловили бажання перейти до Південної Кореї замість КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Чан Се Юль, керівник групи північнокорейських перебіжчиків у Південній Кореї, сказав, що двоє північнокорейських полонених у віці близько 20 років написали такого листа в жовтні. Лист був доставлений у Південну Корею на початку цього місяця.

"Ми вирішили поїхати до Південної Кореї, думаючи про тих, хто в Південній Кореї, як про наших батьків і братів", – йдеться в листі.

Також у листі полонені висловили свою вдячність тим, хто сказав, що нинішня ситуація, з якою вони стикаються, є "не трагедією, а початком нового життя".

В уряді Південної Кореї заявили, що повідомили уряд України про свою готовність прийняти північнокорейських полонених, якщо їхні наміри будуть підтверджені.