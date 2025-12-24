ua en ru
Ср, 24 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Полонені з КНДР, що воювали на боці Росії, хочуть у Південну Корею, - ЗМІ

Середа 24 грудня 2025 13:34
UA EN RU
Полонені з КНДР, що воювали на боці Росії, хочуть у Південну Корею, - ЗМІ Фото: полонені з КНДР хочуть у Південну Корею (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Двоє північнокорейських солдатів, що воювали на боці Росії, написали листа, в якому висловили бажання перейти до Південної Кореї замість КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Чан Се Юль, керівник групи північнокорейських перебіжчиків у Південній Кореї, сказав, що двоє північнокорейських полонених у віці близько 20 років написали такого листа в жовтні. Лист був доставлений у Південну Корею на початку цього місяця.

"Ми вирішили поїхати до Південної Кореї, думаючи про тих, хто в Південній Кореї, як про наших батьків і братів", – йдеться в листі.

Також у листі полонені висловили свою вдячність тим, хто сказав, що нинішня ситуація, з якою вони стикаються, є "не трагедією, а початком нового життя".

В уряді Південної Кореї заявили, що повідомили уряд України про свою готовність прийняти північнокорейських полонених, якщо їхні наміри будуть підтверджені.

Солдати КНДР воюють проти України

За оцінками розвідслужб Південної Кореї та Заходу, близько 10 тисяч північнокорейських солдатів могли бути відправлені до України у 2024 році для підтримки російських військ.

Південнокорейська розвідка також повідомляла, що солдатам КНДР часто наказують накладати на себе руки, аби уникнути полону. У разі поранення вони здійснюють самопідрив за допомогою гранат.

У вересні південнокорейська спецслужба заявила, що внаслідок бойових дій в Україні загинули близько 2000 північнокорейських військових, відправлених на допомогу Росії.

Як повідомлялося раніше, 11 січня цього року стало відомо про те, що українські захисники взяли в полон двох військових Північної Кореї в Курській області. Один з них потрапив у полон 9 січня.

Зауважимо, що РБК-Україна писало про те, як відбувалося захоплення перших північнокорейських солдатів на Курщині.

Детальніше про те, як українським військовим це вдалося і що говорять про війну самі корейці, - читайте в матеріалі.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР Південна Корея Вторгнення Росії до України
Новини
Мирний план можуть винести на референдум: Зеленський назвав умову
Мирний план можуть винести на референдум: Зеленський назвав умову
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну