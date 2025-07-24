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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Не пленные: эксперт указал на важный момент при возвращении гражданских украинцев из РФ

Фото: гражданские, которых удерживает Россия, не являются пленными - это заложники (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Карина Левицкая, Дмитрий Олейник

Возвращение гражданских украинцев из России нельзя приравнивать к обмену военнопленными. По нормам международного права речь идет о заложниках и это имеет ключевое значение для дальнейшего привлечения РФ к ответственности.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил историк и дипломат Роман Бессмертный.

"Обмен военнопленными. Это очень позитивная вещь, так же как и репатриация погибших. Но тут обратите внимание, через кого идет обмен гражданскими. Каких это гражданских с украинской стороны передают РФ?", - отметил эксперт.

Он отметил, что это чаще всего диверсанты и не могут названы быть гражданскими. В то же время он отметил, что то, что российская сторона передает Украине гражданских, то это не военнопленные и не гражданские.

"С точки зрения международного и национального права это заложники, так же, как и дети. А вот что в этой ситуации? А в этой ситуации означает, что тем самым этот переговорный процесс вообще прикрывает преступления Российской Федерации, потому что они брали заложников, по сути, гражданское население", - пояснил он.

По его словам, принятие того, что россияне подают заложников за пленных, в дальнейшем только усложнит ответственность России за заложников.

"Особенно в таких категориях, как женщины, дети, пожилые люди и так далее. Поэтому здесь надо быть очень осторожным", - добавил он.

Он настоял на том, что возвращать этих людей нужно, но стоит применять понятийный аппарат, о котором идет речь.

"Их надо называть заложниками, это надо говорить возвращение заложников, чтобы создавать соответствующую аргументацию для дальнейших разбирательств судебных, по рассмотрению трибунала и так далее", - подытожил Бессмертный.

Переговоры в Стамбуле

Напомним, вчера, 23 июля, украинская и российская делегации провели третий раунд переговоров. Он, как и предыдущие состоялся в Турции, а именно в Стамбуле.

Перед началом встреч министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова помочь с мониторингом прекращения огня в Украине. По его словам, Турция уже имеет необходимую для этого инфраструктуру.

Российские СМИ распространили слухи, якобы состоялась двусторонняя встреча главы украинской делегации Рустема Умерова и главы российской делегации Владимира Мединского. Однако как выяснилось, это - фейк.

Как позже сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров, одним из основных приоритетов Украины во время переговоров было продолжение гуманитарного трека, предусматривающего возвращение всех пленных украинцев, в том числе гражданских и детей, незаконно вывезенных в РФ.

По словам Умерова, единственным препятствием является отсутствие политического решения в Кремле для прекращения огня уже сегодня.

Подробнее о новом раунде переговоров в Стамбуле, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Обмен пленнымиВойна России против Украины