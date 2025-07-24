Не пленные: эксперт указал на важный момент при возвращении гражданских украинцев из РФ

"Обмен военнопленными. Это очень позитивная вещь, так же как и репатриация погибших. Но тут обратите внимание, через кого идет обмен гражданскими. Каких это гражданских с украинской стороны передают РФ?", - отметил эксперт.

Он отметил, что это чаще всего диверсанты и не могут названы быть гражданскими. В то же время он отметил, что то, что российская сторона передает Украине гражданских, то это не военнопленные и не гражданские.

"С точки зрения международного и национального права это заложники, так же, как и дети. А вот что в этой ситуации? А в этой ситуации означает, что тем самым этот переговорный процесс вообще прикрывает преступления Российской Федерации, потому что они брали заложников, по сути, гражданское население", - пояснил он.

По его словам, принятие того, что россияне подают заложников за пленных, в дальнейшем только усложнит ответственность России за заложников.

"Особенно в таких категориях, как женщины, дети, пожилые люди и так далее. Поэтому здесь надо быть очень осторожным", - добавил он.

Он настоял на том, что возвращать этих людей нужно, но стоит применять понятийный аппарат, о котором идет речь.

"Их надо называть заложниками, это надо говорить возвращение заложников, чтобы создавать соответствующую аргументацию для дальнейших разбирательств судебных, по рассмотрению трибунала и так далее", - подытожил Бессмертный.