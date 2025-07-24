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Умеров раскрыл три основных условия Украины на переговорах в Стамбуле

Четверг 24 июля 2025 01:45
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Умеров раскрыл три основных условия Украины на переговорах в Стамбуле Фото: глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Украина озвучила три основных условия в ходе переговорах в Стамбуле с Россией, которые состоялись 23 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинской делегации Рустема Умерова.

По словам Умерова, он доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах переговоров с российской стороной.

Основные приоритеты Украины:

  • Полное и безусловное прекращение огня, которое подразумевает прекращение всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре.
  • Организация встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным при участии лидеров других стран - президентов США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Украинская сторона предлагает провести такую встречу до конца августа с учетом важных временных рамок, предложенных партнерами.
  • Продолжение гуманитарного трека, которое подразумевает возвращение всех пленных украинцев, в том числе гражданских и детей, незаконно вывезенных в РФ. По словам Умерова, единственным препятствием является отсутствие политического решения в Кремле для прекращения огня уже сегодня.

Как отметил Умеров, встреча лидеров может стать инструментом, который поможет разблокировать политические вопросы и вопросы безопасности. Украина, как отметил он, готова к этому.

"Мы благодарны партнерам, которые поддерживают усилия ради мира - в частности, Турции за ее активную роль в создании платформы для диалога. Мир возможен. Но для этого Москва должна изменить подход: от ультиматумов - к ответственности, от войны - к решениям", - подытожил Умеров.

Переговоры в Стамбуле

Напомним, 23 июля украинская и российская делегации провели третий раунд переговоров в Стамбуле.

Перед началом встреч министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова помочь с мониторингом прекращения огня в Украине. По его словам, Турция имеет необходимую для этого инфраструктуру.

Российские СМИ распространили слухи, будто прошла двусторонняя встреча главы украинской делегации Рустема Умерова и главы российской делегации Владимира Мединского. Однако выяснилось, что это - фейк.

Все детали о новом раунде переговоров в Стамбуле - в материале РБК-Украина.

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