Умеров и Мединский не встречались тет-а-тет в Стамбуле, - источник

РосСМИ распространяют слухи о двусторонней встрече главы украинской делегации Рустема Умерова и главы российской делегации Владимира Мединского в Стамбуле. Это - фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

Российские пропагандистские издания со ссылкой на собственные источники распространили информацию о том, что Умеров и Мединский якобы проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган в Стамбуле. Что было на самом деле Источник РБК-Украина опровергает такой вброс россиян. "Тет-а-тет Умерова на двоих с Мединским не было. Было как в прошлый раз - короткая подготовительная встреча на троих - Умеров, Фидан (глава МИД Турции Хакан Фидан - ред.), Мединский", - подчеркнул собеседник издания.