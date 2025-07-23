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Умеров и Мединский не встречались тет-а-тет в Стамбуле, - источник

Стамбул, Среда 23 июля 2025 20:14
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Умеров и Мединский не встречались тет-а-тет в Стамбуле, - источник Фото: Рустем Умеров, секретарь СНБО Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

РосСМИ распространяют слухи о двусторонней встрече главы украинской делегации Рустема Умерова и главы российской делегации Владимира Мединского в Стамбуле. Это - фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

Российские пропагандистские издания со ссылкой на собственные источники распространили информацию о том, что Умеров и Мединский якобы проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган в Стамбуле.

Что было на самом деле

Источник РБК-Украина опровергает такой вброс россиян.

"Тет-а-тет Умерова на двоих с Мединским не было. Было как в прошлый раз - короткая подготовительная встреча на троих - Умеров, Фидан (глава МИД Турции Хакан Фидан - ред.), Мединский", - подчеркнул собеседник издания.

Переговоры в Стамбуле

Напомним, украинская и российская делегации сегодня, 23 июля, должны провести третий раунд переговоров в Стамбуле.

РосСМИ уже написали, что переговоры якобы начались, но источники РБК-Украина не подтверждают такую информацию.

Собеседники РБК-Украина рассказали, что приоритетной темой в ходе переговоров должна стать организация встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путины.

Сам глава украинского государства уже несколько раз подчеркивал, что только встреча на уровне лидеров может приблизить мир.

Все детали о новом раунде переговоров в Стамбуле - в материале РБК-Украина.

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Стамбул Рустем Умеров Мирные переговоры Война в Украине
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Умеров и Мединский не встречались тет-а-тет в Стамбуле, - источник
Умеров и Мединский не встречались тет-а-тет в Стамбуле, - источник
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