Не полонені: експерт вказав на важливий момент при поверненні цивільних українців з РФ

"Обмін військовополоненними. Це дуже позитивна річ, так само як і репатріація загиблих. Але отут зверніть увагу, через кому йде обмін цивільними. Яких це цивільних з українського боку передають РФ?", - зауважив експерт.

Він наголосив, що це частіше за все диверсанти й не можуть названі бути цивільними. Водночас він зауважив, що те, що російська сторона передає Україні цивільних, то це не військовополонені та не цивільні.

"З точки зору міжнародного і національного права це заручники, так, як і діти. А от що в цій ситуації? А в цій ситуації означає, що тим самим цей переговорний процес взагалі прикриває злочини Російської Федерації, бо вони брали заручників, по суті, цивільне населення", - пояснив він.

За його словами, прийняття того, що росіяни подають заручників за полонених, надалі лише ускладнить відповідальність Росії за заручників.

"Особливо в таких категоріях, як жінки, діти, люди похилого віку і так далі. Тому тут треба бути дуже обережним", - додав він.

Він наполіг на тому, що повертати цих людей потрібно, але варто застосовувати поняттєвий апарат, про який йде мова.

"Їх треба називати заручниками, це треба говорити повернення заручників, щоб створювати відповідну аргументацію для подальших розглядів судових, з розгляду трибуналу і так далі", - підсумував Безсмертний.