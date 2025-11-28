В плен не сдаваться: Ким Чен Ын приказал солдатам в Украине взрывать себя гранатами

Война в Украине давно вышла за рамки регионального конфликта, чему всячески способствует Россия, привлекая на фронт наемников. Но вот ситуация вокруг северокорейский солдат вообще выходит за грань понимания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию южнокорейской газеты Daily NK.

Южнокорейские СМИ сообщают, что диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын, отправляя на фронт в Украину своих солдат, приказывает им взрывать себя гранатами вместо сдачи в плен украинцам.

Способы внушения и пропаганды в КНДР

Для того, чтобы северокорейские бойцы не боялись подорвать себя в бою, для них начали проводить дважды в неделю политические занятия, в ходе которых отмечали "героические заслуги" солдат КНДР, решивших взорвать себя на поле боя.

При этом, указывается на отличительную храбрость солдат КНДР даже от российских военных, которые в большинстве не способны пожертвовать своей жизнью вместо сдачи в плен врагу.

Отмечается, что уроки проводятся с посылами для северокорейских солдат, которые получают мусульмане-мученики, которым внушают, что погибая за бравое дело, они будут жить вечно.

Даже появился новый лозунг — "Давайте учиться у подорвавших себя воинов".

Источники в Южной Корее подтверждают, что факт пропаганды в подобной манере означает полное безразличие северокорейских властей к своим же гражданам, которые едут на фронт третьей страны умирать за тех, кого якобы считают союзниками.

Что известно об участии КНДР в войне против Украины