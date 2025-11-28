ua en ru
В плен не сдаваться: Ким Чен Ын приказал солдатам в Украине взрывать себя гранатами

КНДР, Пятница 28 ноября 2025 03:00
В плен не сдаваться: Ким Чен Ын приказал солдатам в Украине взрывать себя гранатами Фото: Ким Чен Ын и Путин (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Война в Украине давно вышла за рамки регионального конфликта, чему всячески способствует Россия, привлекая на фронт наемников. Но вот ситуация вокруг северокорейский солдат вообще выходит за грань понимания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию южнокорейской газеты Daily NK.

Южнокорейские СМИ сообщают, что диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын, отправляя на фронт в Украину своих солдат, приказывает им взрывать себя гранатами вместо сдачи в плен украинцам.

Способы внушения и пропаганды в КНДР

Для того, чтобы северокорейские бойцы не боялись подорвать себя в бою, для них начали проводить дважды в неделю политические занятия, в ходе которых отмечали "героические заслуги" солдат КНДР, решивших взорвать себя на поле боя.

При этом, указывается на отличительную храбрость солдат КНДР даже от российских военных, которые в большинстве не способны пожертвовать своей жизнью вместо сдачи в плен врагу.

Отмечается, что уроки проводятся с посылами для северокорейских солдат, которые получают мусульмане-мученики, которым внушают, что погибая за бравое дело, они будут жить вечно.

Даже появился новый лозунг — "Давайте учиться у подорвавших себя воинов".

Источники в Южной Корее подтверждают, что факт пропаганды в подобной манере означает полное безразличие северокорейских властей к своим же гражданам, которые едут на фронт третьей страны умирать за тех, кого якобы считают союзниками.

Что известно об участии КНДР в войне против Украины

Российская делегация посетила Северную Корею с целью обсудить возможность привлечения северокорейских наемников для участия в конфликте в Украине, в частности солдат и саперов, по предварительным данным, с одобрения руководства КНДР.

Также, Россия планирует привлечь до 12 тысяч северокорейских работников для предприятий особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане, где производят дроны Shahed/"Герань", используемые против гражданской инфраструктуры Украины.

Северокорейские военные продолжают поддерживать российские операции на оккупированных территориях, укрепляя сотрудничество двух режимов и демонстрируя вовлеченность Пхеньяна в конфликт в Украине.

По информации Минобороны РФ, подразделения КНДР, ранее участвовавшие в отражении украинского контрнаступления в Курской области, сейчас задействованы в разминировании, а по данным южнокорейских, украинских и западных источников, около 14 тысяч северокорейских солдат направлены в зону конфликта, более 6 тысяч из них погибли.

Напоминаем, что Северная Корея заявила о возможных "наступательных действиях" в ответ на совместные меры безопасности США и Южной Кореи. При этом новый ракетный запуск в сторону Японского моря был представлен как реакция Пхеньяна на недавние санкции США против лиц и организаций, подозреваемых в участии в киберсхемах по отмыванию средств.

Отметим, что Северная Корея рассматривает возможность встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, после того, как такая идея возникла в ходе недавнего азиатского визита главы Белого дома.

