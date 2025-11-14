ua en ru
Пт, 14 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия планирует "импортировать" 12 тысяч рабочих из КНДР для сборки "Шахедов", - ГУР

Пятница 14 ноября 2025 11:44
UA EN RU
Россия планирует "импортировать" 12 тысяч рабочих из КНДР для сборки "Шахедов", - ГУР Фото: Россия планирует привлекать работников из КНДР для сбора "Шахедов" (wikipedia.org/دارکاخ)
Автор: Татьяна Веремеева

Россия планирует привлечь до 12 тысяч северокорейских работников для работы на предприятиях особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане, где изготавливают дроны Shahed/"Герань", которыми атакуют гражданскую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР).

По данным ГУР, привлечение рабочих из КНДР планируется до конца 2025 года. Вопрос "импорта" рабочей силы обсуждали в конце октября в МИД РФ - там состоялась встреча российских чиновников с представителями северокорейской компании Jihyang Technology Trade Company, которая занимается подбором работников.

Северокорейским рабочим обещают платить около 2,5 доллара США в час, при этом продолжительность смены будет составлять не менее 12 часов.

"Такие меры свидетельствуют об углублении стратегического сотрудничества между двумя диктатурами для продолжения агрессивной войны против Украины", - отмечают в ГУР.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия способна изготавливать до 2700 ударных дронов "Герань-2" (обычных "Шахедов") в месяц, а также большое количество дронов-обманок.

Также мы рассказывали, что российский реактивный дрон "Герань-3" (аналог Shahed-238) оказался наполненным иностранными деталями: более половины из них произведены в США, остальные - в Китае, Швейцарии, Германии, Великобритании и Японии. В ГУР отмечают, что дрон повторяет конструкцию предыдущих моделей и содержит детали, ранее идентифицированные в других видах российского вооружения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУР Война в Украине Дрони
Новости
Горели многоэтажки почти во всех районах: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Горели многоэтажки почти во всех районах: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт