КНДР готовится к возможной встрече Трампа и Ким Чен Ына, - разведка Южной Кореи
Северная Корея готовится к возможной встрече между диктатором Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, поскольку эта идея появилась во время недавнего визита главы Белого дома в Азию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным разведки Южной Кореи, Пхеньян начал собирать информацию об американских чиновниках, которые занимаются северокорейским направлением.
Также министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй подняла вопрос о том, продолжать ли запланированный визит в Россию после того, как Трамп заявил о готовности встретиться с Кимом.
Bloomberg напомнил, что Трамп в последний раз встречался с лидером Северной Кореи в 2019 году. Во время последней поездки в Азию он снова заявил, что готов к переговорам, однако из-за насыщенного графика встреча не состоялась.
Между тем в разведке считают, что Ким стремится переосмыслить дипломатию и легитимизировать свой ядерный арсенал, используя укрепление связей с Россией и Китаем как рычаг для улучшения отношений с Вашингтоном.
В то же время лидер КНДР настаивает, чтобы США и Южная Корея отказались от требования денуклеаризации как условия для переговоров.
"Предыдущие саммиты Трампа с Кимом не смогли убедить Пхеньян отказаться от своих ядерных амбиций. С тех пор Северная Корея расширила свои программы вооружения и стала ключевым союзником президента России Владимира Путина, оказывая поддержку войне Москвы против Украины", - говорится в статье.
Комментируя военное сотрудничество между КНДР и Россией, в разведке отметили, что Северной Корее понадобится немало времени, чтобы достичь полной оперативной готовности своих гиперзвуковых ракет, спутников, наблюдения и эсминцев. Развитие подводных систем вооружения тоже остается медленным.
Встреча Трампа и Ким Чен Ына
В августе президент США заявил о намерении провести переговоры с диктатором КНДР Ким Чен Ыном. Лидеры уже встречались трижды в 2018 и 2019 годах, обсуждая ядерную и ракетную программы Северной Кореи, находящиеся под санкциями ООН.
В ноябре 2024 года агентство Reuters сообщило, что команда Дональда Трампа рассматривает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном. По данным CNN, такая встреча может состояться уже в ноябре, однако ее проведение пока остается под вопросом.
О потенциальной встрече также писало издание Nikkei - она может пройти в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.