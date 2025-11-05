КНДР готовится к возможной встрече Трампа и Ким Чен Ына, - разведка Южной Кореи

Северная Корея готовится к возможной встрече между диктатором Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, поскольку эта идея появилась во время недавнего визита главы Белого дома в Азию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным разведки Южной Кореи, Пхеньян начал собирать информацию об американских чиновниках, которые занимаются северокорейским направлением.

Также министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй подняла вопрос о том, продолжать ли запланированный визит в Россию после того, как Трамп заявил о готовности встретиться с Кимом.

Bloomberg напомнил, что Трамп в последний раз встречался с лидером Северной Кореи в 2019 году. Во время последней поездки в Азию он снова заявил, что готов к переговорам, однако из-за насыщенного графика встреча не состоялась.

Между тем в разведке считают, что Ким стремится переосмыслить дипломатию и легитимизировать свой ядерный арсенал, используя укрепление связей с Россией и Китаем как рычаг для улучшения отношений с Вашингтоном.

В то же время лидер КНДР настаивает, чтобы США и Южная Корея отказались от требования денуклеаризации как условия для переговоров.

"Предыдущие саммиты Трампа с Кимом не смогли убедить Пхеньян отказаться от своих ядерных амбиций. С тех пор Северная Корея расширила свои программы вооружения и стала ключевым союзником президента России Владимира Путина, оказывая поддержку войне Москвы против Украины", - говорится в статье.

Комментируя военное сотрудничество между КНДР и Россией, в разведке отметили, что Северной Корее понадобится немало времени, чтобы достичь полной оперативной готовности своих гиперзвуковых ракет, спутников, наблюдения и эсминцев. Развитие подводных систем вооружения тоже остается медленным.