У полон не здаватися: Кім Чен Ин наказав солдатам в Україні підривати себе гранатами

Війна в Україні давно вийшла за рамки регіонального конфлікту, чому всіляко сприяє Росія, залучаючи на фронт найманців. Але ось ситуація навколо північнокорейського солдата взагалі виходить за межу розуміння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію південнокорейської газети Daily NK.

Південнокорейські ЗМІ повідомляють, що диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин, відправляючи на фронт в Україну своїх солдатів, наказує їм підривати себе гранатами замість здачі в полон українцям.

Способи навіювання і пропаганди в КНДР

Для того, щоб північнокорейські бійці не боялися підірвати себе в бою, для них почали проводити двічі на тиждень політичні заняття, під час яких відзначали "героїчні заслуги" солдатів КНДР, які вирішили підірвати себе на полі бою.

При цьому, вказується на відмінну хоробрість солдатів КНДР навіть від російських військових, які здебільшого не здатні пожертвувати своїм життям замість здачі в полон ворогові.

Зазначається, що уроки проводяться з посилами для північнокорейських солдатів, які отримують мусульмани-мученики, яким навіюють, що гинучи за бравий подвиг, вони житимуть вічно.

Навіть з'явилося нове гасло - "Давайте вчитися у воїнів, які підірвали себе".

Джерела в Південній Кореї підтверджують, що факт пропаганди в такій манері означає повну байдужість північнокорейської влади до своїх же громадян, які їдуть на фронт третьої країни помирати за тих, кого нібито вважають союзниками.

Що відомо про участь КНДР у війні проти України