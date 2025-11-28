У полон не здаватися: Кім Чен Ин наказав солдатам в Україні підривати себе гранатами
Війна в Україні давно вийшла за рамки регіонального конфлікту, чому всіляко сприяє Росія, залучаючи на фронт найманців. Але ось ситуація навколо північнокорейського солдата взагалі виходить за межу розуміння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію південнокорейської газети Daily NK.
Південнокорейські ЗМІ повідомляють, що диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин, відправляючи на фронт в Україну своїх солдатів, наказує їм підривати себе гранатами замість здачі в полон українцям.
Способи навіювання і пропаганди в КНДР
Для того, щоб північнокорейські бійці не боялися підірвати себе в бою, для них почали проводити двічі на тиждень політичні заняття, під час яких відзначали "героїчні заслуги" солдатів КНДР, які вирішили підірвати себе на полі бою.
При цьому, вказується на відмінну хоробрість солдатів КНДР навіть від російських військових, які здебільшого не здатні пожертвувати своїм життям замість здачі в полон ворогові.
Зазначається, що уроки проводяться з посилами для північнокорейських солдатів, які отримують мусульмани-мученики, яким навіюють, що гинучи за бравий подвиг, вони житимуть вічно.
Навіть з'явилося нове гасло - "Давайте вчитися у воїнів, які підірвали себе".
Джерела в Південній Кореї підтверджують, що факт пропаганди в такій манері означає повну байдужість північнокорейської влади до своїх же громадян, які їдуть на фронт третьої країни помирати за тих, кого нібито вважають союзниками.
Що відомо про участь КНДР у війні проти України
Російська делегація відвідала Північну Корею з метою обговорити можливість залучення північнокорейських найманців для участі в конфлікті в Україні, зокрема солдатів і саперів, за попередніми даними, зі схвалення керівництва КНДР.
Також, Росія планує залучити до 12 тисяч північнокорейських працівників для підприємств особливої економічної зони "Алабуга" в Татарстані, де виготовляють дрони Shahed/"Герань", що використовуються проти цивільної інфраструктури України.
Північнокорейські військові продовжують підтримувати російські операції на окупованих територіях, зміцнюючи співпрацю двох режимів і демонструючи залученість Пхеньяну в конфлікт в Україні.
За інформацією Міноборони РФ, підрозділи КНДР, які раніше брали участь у відбитті українського контрнаступу в Курській області, зараз задіяні в розмінуванні, а за даними південнокорейських, українських і західних джерел, приблизно 14 тисяч північнокорейських солдатів направлено в зону конфлікту, більше ніж 6 тисяч із них загинули.
Нагадуємо, що Північна Корея заявила про можливі "наступальні дії" у відповідь на спільні заходи безпеки США і Південної Кореї. При цьому новий ракетний запуск у бік Японського моря був представлений як реакція Пхеньяну на нещодавні санкції США проти осіб та організацій, підозрюваних в участі в кіберсхемах з відмивання коштів.
Зазначимо, що Північна Корея розглядає можливість зустрічі Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом, після того, як така ідея виникла під час нещодавнього азіатського візиту глави Білого дому.