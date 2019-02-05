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Поліція зафіксувала у Києві 63 порушення за час передвиборчої кампанії

Новини » Вибори 2019    05.02.2019 - 18:40
Поліція зафіксувала у Києві 63 порушення за час передвиборчої кампанії
Фото: ситуаційний центр поліції Києва (npu.gov.ua)

Зокрема, відкрито три кримінальні провадження

З початку передвиборчої кампанії до поліції надійшло 63 звернення щодо порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції

Як зазначається, із них 40 звернень - це факти з ознаками порушень виборчого законодавства, 23 – інформаційного характеру. За всіма фактами проводиться ретельна перевірка.

Крім того, слідчі поліції Києва розслідують три кримінальних провадження: два – за фактом хуліганських дій, одне – за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. На двох правопорушників складено адміністративні матеріали.

Наголошується, що у столичному главку у цілодобовому режимі розгорнуто роботу ситуаційного центру, співробітники якого відстежують всі порушення виборчого законодавства України. 

Раніше повідомлялося, що станом на 1 лютого, поліція проводить досудове розслідування у 9 кримінальних провадженнях щодо порушень виборчого процесу, зареєстрованих з початку передвиборчої кампанії. Поліція зафіксувала 400 заяв та повідомлень про порушення проведення передвиборчої агітації.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що в країні намагаються створити систему масштабного підкупу виборців під час виборів президента, які пройдуть навесні 2019 року.

 

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