В МВС заявили про можливий підкуп виборців під час виборів

Фото: Арсен Аваков (facebook.com/mvs.gov.ua)

За словами Авакова, поліція стежить за ситуацією

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що в країні намагаються створити систему масштабного підкупу виборців під час виборів президента, які пройдуть навесні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ (МВС).

За словами Авакова, правоохоронні органи слідкують за ситуацією і при необхідності втрутяться.

"Ми бачимо, що є спроби розгорнути систему масштабного підкупу виборців. Ми уважно стежимо за цією ситуацією. Якщо це перейде у фазу скоєння злочину, то поліція обов'язково втрутиться", - заявив міністр МВС.

Аваков зазначив, що на даний момент поліція зареєструвала 9 кримінальних проваджень через порушення під час передвиборчої кампанії.

"На даний момент вже зареєстровано дев'ять кримінальних проваджень, зокрема провадження, коли передвиборча кампанія фінансується не з виборчого фонду, напад на кандидатів та інше", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ України виділило експертів з кіберполіції, що працюють над недопущенням можливих кібератак, які можуть вплинути на хід виборчої кампанії.

Раніше у Службі зовнішньої розвідки заявили, що влада Російської Федерації додатково виділила своїм спецслужбам 350 мільйонів доларів для реалізації підривної діяльності на виборах в Україні у 2019 році.