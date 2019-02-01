Поліція зафіксувала 400 порушень за час передвиборчої кампанії

Фото: Олександр Фацевич (facebook.com/mvs.gov.ua)

У 9 провадженнях проводять досудове розслідування

Поліція проводить досудове розслідування у 9 кримінальних провадженнях щодо порушень виборчого процесу, зареєстрованих з початку передвиборчої кампанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Національної поліції України.

За словами заступника голови Національної поліції Олександра Фацевича, наразі поліція зафіксувала 400 заяв та повідомлень про порушення проведення передвиборчої агітації. За виявленими фактами складено 91 протокол. В основному, виявлені порушення стосувалися розміщення друкованої продукції, зокрема - зовнішньої реклами.

"Крім того, слідчі органи проводять досудове розслідування по 9 кримінальним провадженням, що стосуються передвиборчої агітації і виборчого процесу. Зокрема, поліцейські виявили факти спроби підкупу", - розповів Фацевич.

РБК-Україна писало, що Національна поліція України, станом на 28 січня, зареєструвала 266 заяв про порушення виборчого законодавства. Найбільше правопорушень зафіксовано у Києві, у Закарпатській, Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій і Миколаївській областях.

Крім того, повідомлялося, що в Україні до охорони порядку на виборах президента 31 березня 2019 року залучать близько 60 тис. поліцейських.