У МВС розповіли про судові вироки за фактами правопорушень під час виборів

Фото: Артем Шевченко (УНІАН)

За фактами злочинів під час місцевих виборів 2015 року та перших виборів в ОТГ до суду направлено 75 обвинувальних актів

Спікер Міністерства внутрішніх справ (МВС) України Артем Шевченко повідомив про судові вироки за фактами правопорушень під час місцевих виборів 2015 року та перших виборів в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Шевченка у Facebook.

Як зазначається, Національна поліція України та Генеральна прокуратура України направили до суду 75 обвинувальних актів за фактом правопорушень під час місцевих виборів 2015 року та перших виборів в ОТГ.

"За результатами судових розглядів винесено 81 вирок щодо громадян (один - виправдальний, решта - обвинувальні). На 38 громадян накладено штрафні санкції, решта отримали обмеження або позбавлення волі на різні строки від 5,6 років ув'язнення до обмеження волі від 1 року до 5. Штрафні санкції накладено у розмірах від 510 до 8500 гривень", - повідомив він.

Найрезонанснішим вироком, за інформацією Шевченка, став вирок Кілійського райсуду Одеської області щодо підкупу виборців (ч.4 ст.160 КК України) - зловмисника засудили до п'яти з половиною років позбавлення волі.

"МВС України разом із Громадянська мережа "Опора" розробили законопроект №8270, який зареєстровано у ВР як урядовий. Він значно посилить відповідальність правопорушників за певні види виборчих злочинів і дає поліції ефективний механізм розслідування шляхом віднесення їх до тяжких та особливо тяжких злочинів", - додав Шевченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ запропонує всім кандидатам у президенти на виборах-2019 особисту поліцейську охорону.