Близько 850 спостерігачів ОБСЄ працюватимуть на виборах в Україні

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У МВС обіцяють сприяти роботі спостерігачів

Під час президентських виборів, які відбудуться 31 березня, в Україну приїдуть близько 850 спостерігачів ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України у Facebook.

Як зазначається, у МВС створили спеціальну робочу групу для ефективної співпраці та забезпечення публічної безпеки під час виборчого процесу.

Крім того, у міністертві пообіцяли забезпечити безпеку представників ОБСЄ.

"Ми готові надати повноцінне сприяння для роботи спостерігачів ОБСЄ. У нас уже працює координаційний штаб МВС України, в процесі створення обласні штаби і ми робимо все для того, аби вибори відбулися чесно, прозоро та відповідно до європейських стандартів", - зазначив радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко.

Глава МВС України Арсен Аваков також наголосив, що всі кандидати отримають захист. Крім того, в МВС створили робочу групу для виявлення та кваліфікації фактів порушення законодавства під час виборчого процесу.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна повинна забезпечити належне спостереження за президентською кампанією з боку всіх визнаних міжнародних організацій.

РБК-Україна повідомляло, що глава МЗС України Павло Клімкін направив листа директору Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Інгіборгу Солруну Гісладоттіру з прохання направити в Україну спостережну місію на президентські вибори.