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Близько 850 спостерігачів ОБСЄ працюватимуть на виборах в Україні

Новини » Вибори 2019    15.01.2019 - 13:51
Близько 850 спостерігачів ОБСЄ працюватимуть на виборах в Україні
Ілюстративне фото (yatsenyuk.org.ua)

У МВС обіцяють сприяти роботі спостерігачів

Під час президентських виборів, які відбудуться 31 березня, в Україну приїдуть близько 850 спостерігачів ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України у Facebook

Як зазначається, у МВС створили спеціальну робочу групу для ефективної співпраці та забезпечення публічної безпеки під час виборчого процесу.

Крім того, у міністертві пообіцяли забезпечити безпеку представників ОБСЄ.

"Ми готові надати повноцінне сприяння для роботи спостерігачів ОБСЄ. У нас уже працює координаційний штаб МВС України, в процесі створення обласні штаби і ми робимо все для того, аби вибори відбулися чесно, прозоро та відповідно до європейських стандартів", - зазначив радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко. 

Глава МВС України Арсен Аваков також наголосив, що всі кандидати отримають захист. Крім того, в МВС створили робочу групу для виявлення та кваліфікації фактів порушення законодавства під час виборчого процесу.

Близько 850 спостерігачів ОБСЄ працюватимуть на виборах в УкраїніНагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна повинна забезпечити належне спостереження за президентською кампанією з боку всіх визнаних міжнародних організацій.

РБК-Україна повідомляло, що глава МЗС України Павло Клімкін направив листа директору Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Інгіборгу Солруну Гісладоттіру з прохання направити в Україну спостережну місію на президентські вибори. 

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